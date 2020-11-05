В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

Как сообщают РИА «Новости», в Госдуму внесли проект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства.

Сейчас экс-лидера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Законопроектом расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Проект меняет процедуру лишения неприкосновенности. Сейчас экс-президент может утратить ее, если против него заведут уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета. Для этого он обязан направить соответствующий документ в Госдуму.

По новому проекту, лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.