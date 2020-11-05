Фото: в Луге благоустроили набережную и подход к роднику

В Луге завершились работы по благоустройству набережной в рамках программы «Комфортная городская среда».

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В соответствии с проектом, на набережной Луги обустроили настил из досок. Поставлены скамейки, вымощены дороги, организовано уличное освещение. Облагорожен выход к роднику и речному берегу.

Фото: 47channel

Стоимость проекта благоустройства – 15 миллионов рублей. Средства выделены из областного и муниципального бюджетов.