В Мурино благоустроят берег Охты и улицы Шувалова/Графская за 36,5 млн рублей

В 2020 году Мурино впервые приняло участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Уже в 2021 году в городе появятся два общественных пространства для спорта и отдыха.
Благоустройство в Мурино ранее велось силами застройщиков и городской администрации, уделявшей внимание облагораживанию дворовых и общественных пространств, озеленению, установке детских площадок, организации спортивных комплексов и многому другому. Однако участие в программе «Формирование комфортной городской среды» – этой новый этап благоустройства, в котором ключевую роль играют местные жители.
Губернатор Ленинградской области отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» уже стала народной.
Мурино является наглядным подтверждением слов губернатора. В голосовании по проектам на 2021 год приняло участие более 70 тысяч человек – это рекордное количество. Выбраны два проекта благоустройства:
- «Берег реки Охта» (от Школьного моста до Токсовского шоссе) – стоимость благоустройства составляет 20 млн рублей.
- «Улица Шувалова и улица Графской» – стоимость благоустройства составляет 16,5 млн рублей.
Еще одна территория – «Графский пруд» – поучаствует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа обеспечит проекту дополнительный источник финансирования.