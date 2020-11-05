В Мурино благоустроят берег Охты и улицы Шувалова/Графская за 36,5 млн рублей

В 2020 году Мурино впервые приняло участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Уже в 2021 году в городе появятся два общественных пространства для спорта и отдыха.

Благоустройство в Мурино ранее велось силами застройщиков и городской администрации, уделявшей внимание облагораживанию дворовых и общественных пространств, озеленению, установке детских площадок, организации спортивных комплексов и многому другому. Однако участие в программе «Формирование комфортной городской среды» – этой новый этап благоустройства, в котором ключевую роль играют местные жители.

Губернатор Ленинградской области отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» уже стала народной.

«Программа «Комфортная среда» пользуется огромной поддержкой, популярностью у жителей Ленинградской области, да и, я знаю, других регионов РФ. Она поистине стала народной, потому что инициатива по реализации этой программы идет «снизу», – сказал Александр Дрозденко

Мурино является наглядным подтверждением слов губернатора. В голосовании по проектам на 2021 год приняло участие более 70 тысяч человек – это рекордное количество. Выбраны два проекта благоустройства:

«Берег реки Охта» (от Школьного моста до Токсовского шоссе) – стоимость благоустройства составляет 20 млн рублей.

«Улица Шувалова и улица Графской» – стоимость благоустройства составляет 16,5 млн рублей.

Еще одна территория – «Графский пруд» – поучаствует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа обеспечит проекту дополнительный источник финансирования.