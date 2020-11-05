В Петербурге могут вернуть весенние запреты по COVID-19 до конца недели

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в правительстве Санкт-Петербурга обсуждают ужесточение режима ограничений и возвращение части весенних запретов.
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05.11.2020 98
Соответствующие изменения могут быть приняты уже до конца текущей недели. Сейчас список находится на стадии обсуждения. По предварительным данным, ограничения могут быть сформированы по примеру Москвы.
Это, например:
- обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет;
- обязательный перевод на удаленный режим работы;
- запрет фуд-кортов;
- некоторые ограничения в работе торговых центров.
Несмотря на рост заболеваемости, бизнес Санкт-Петербурга не несет драматических потерь. В октябре расходы на рестораны сократились на 18% (летом на 60%). А фастфуд вырос на 10%.