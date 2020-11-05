В Петербурге могут вернуть весенние запреты по COVID-19 до конца недели

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в правительстве Санкт-Петербурга обсуждают ужесточение режима ограничений и возвращение части весенних запретов.

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Соответствующие изменения могут быть приняты уже до конца текущей недели. Сейчас список находится на стадии обсуждения. По предварительным данным, ограничения могут быть сформированы по примеру Москвы.

Это, например:

обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет;

обязательный перевод на удаленный режим работы;

запрет фуд-кортов;

некоторые ограничения в работе торговых центров.

Несмотря на рост заболеваемости, бизнес Санкт-Петербурга не несет драматических потерь. В октябре расходы на рестораны сократились на 18% (летом на 60%). А фастфуд вырос на 10%.