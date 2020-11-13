В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в очередной раз столкнулись две легковушки.

Вечером пятницы, 13 ноября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга дорогу не поделили легковые автомобили Lada и Skoda. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

ДТП случилось около 17:30 вечера — машины столкнулись на пересечении улицы Якорной и проспекта Энергетиков. По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего.