В Федоровском домушник вынес из дома драгоценности почти на 2,5 млн рублей

В полицию Тосненского района обратилась 51-летняя жительница Федоровского городского поселения с заявлением о краже.

Он сообщила, что 12 ноября в период с 07.30 до 20.00 неизвестный, отжав окна, проникли в ее дом и вынесли драгоценностей на 2 449 000 рублей. В списке похищенного оказались 35 предметов: часы Longines, Rado и Sokolov, золотые украшения с различными драгоценными камнями.

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Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.