В Выборге хулиганы избили прохожего за отказ дать им сигарету

Ночью 15 ноября в полицию Выборга обратился 36-летний местный житель.

Он рассказал, что вечером он возвращался из гостей и возле продуктового магазина молодые люди попросили у него сигареты. Мужчина сказал, что пользуется вейпом, а в ответ хулиганы начали избивать его, пока тот не потерял сознание. Очнувшись, он не нашел у себя смартфона Samsung Galaxy, сумку, в которой были ключи от квартиры, чуть более тысячи рублей, зарядка и «Айкос».

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Избитый рассказал в полиции, что в двоих он признал южан, а приметы третьего уточнить не смог.