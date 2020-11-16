Дистанционка для четвероклассников и профучилищ вводится в Карелии

Дистанционное обучение для четвероклассников и учащихся профессиональных училищ вводится в Карелии с 16 ноября в рамках ужесточения ограничений по коронавирусу, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Нам необходимо минимизировать случаи заболевания в образовательных учреждениях. Дети болеют не так тяжело, как взрослые, но могут заразить всю семью, в том числе и пожилых родственников. Поэтому с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики четвертых классов. Напомню, что сейчас в таком режиме уже учатся ребята 5-8-х и 10-х классов», — написал Парфенчиков в своём Facebook.

При этом в небольших посёлках разрешается очное обучение в школах с численностью менее 300 учеников, если в районе складывается благоприятная эпидобстановка.

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Также с 16 ноября по 11 декабря дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных заведений. Как уточнил Парфенчиков, они могут остаться в общежитиях, а обеспечение доступа к компьютерам входит в обязанность образовательных учреждений. Практические занятия разрешается проводить в аудиториях при условии, что количество студентов не превысит 10.