С 2021 года Минтранс обяжет водителей использовать средства предупреждения сна за рулем. Среди них — «противосонный браслет», неинвазивный нейроинтерфейс и камера с искусственным интеллектом.

Минтранс обяжет водителей автобусов использовать средства предупреждения сна за рулем, чтобы снизить количество ДТП. Правило начнет действовать с 2021 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, водителям будут предложены «противосонные браслеты» на руку, неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга, и камера с искусственным с интеллектом, способная проконтролировать состояние водителя. Эти девайсы можно будет применять вместе либо выбрать что-то одно, наиболее подходящее.

Все устройства получили одобрение отраслевого союза «Нейронет», сейчас их тестируют в Великом Новгороде и Туле.