Ленинградский «Динамо-ЛО» одержал первую победу в девятом туре Суперлиги

В домашнем матче девятого тура ленинградцы обыграли соперников из нижневартовской команды «Югра-Самотлор» со счетом 3:0.

Встреча прошла в минувшие выходные в Сосновом Бору. Следующий матч состоится 28 ноября. Соперником «Динамо-ЛО» станет казанский «Зенит».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, 25 января, в Сосновом Бору был открыт крупнейший в России волейбольный центр. Это двухэтажный комплекс с трибунами вместимостью 2, 5 тыс зрителей и парковкой на 158 машин. Поле центра разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола и соответствует всем стандартам. Центр стал базовой площадкой для клуба «Динамо ЛО».