Коронавирусные ограничения ощутимо ударили по финансам знаменитого выборгского отеля «Дружба»: ее выручка за 2020 год упала почти вдвое.

Коронавирусная пандемия и сопутствующие ей ограничения сильно ударили по финансовому положению знаменитого выборгского отеля «Дружба», лишив его чуть ли не половины обычной выручки. Об этом пишет «47news.ru».

Так, за девять месяцев текущего года выручка «Дружбы» от продажи номеров упала на 44,9 %: если с января по сентябрь 2019 года ей удалось получить 62,7 миллионов рублей, то за эквивалентный период 2020 года гостиница заработала лишь 34,5 миллионов рублей. Вместе с тем сократился и штат отеля — с 44 до 41 работника.