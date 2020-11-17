Мужчина погиб при пожаре в частном доме во Всеволожском районе

Пожар охватил 116 квадратных метров частного дома в СНТ «Виктория» в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 17 ноября в 01.56. На месте работали восемь спасателей, им удалось ликвидировать огонь к 03.22. В результате пожара погиб 65-летний мужчина. Проводится проверка.

Ранее пожар случился в деревне Недоблицы Кингисеппского района. В потушенном помещении обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.