«Тяжелых» пациентов с COVID в Санкт-Петербурге смогут выписывать быстрее – власти

«Тяжёлых» пациентов с коронавирусом в рамках пересмотра тарифов ОМС смогут выписывать из стационаров быстрее, чем раньше, при условии достижения стабильного удовлетворительного состояния, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.
Эргашев в понедельник провёл совещание с руководством комитета по здравоохранению, на котором поставил задачи по созданию резервов коек в стационарах и усилению амбулаторно-поликлинического звена.
Вице-губернатор Петербурга также поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в средне-тяжёлом состоянии.
Одновременно предпринимаются меры по усилению первичного звена здравоохранения, на уровне которого должна оказываться помощь заболевшим коронавирусной инфекцией в легкой форме. Сейчас в Петербурге на амбулаторном лечении находятся более 42 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из федерального бюджета городу дополнительно выделены 203 миллиона для обеспечения их бесплатными лекарствами.
Ранее глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге в настоящее время для пациентов с COVID-19 и пневмонией развёрнуто 10 846 коек, из них свободными остаются 9,9%.