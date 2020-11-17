«Тяжелых» пациентов с COVID в Санкт-Петербурге смогут выписывать быстрее – власти

«Тяжёлых» пациентов с коронавирусом в рамках пересмотра тарифов ОМС смогут выписывать из стационаров быстрее, чем раньше, при условии достижения стабильного удовлетворительного состояния, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Эргашев в понедельник провёл совещание с руководством комитета по здравоохранению, на котором поставил задачи по созданию резервов коек в стационарах и усилению амбулаторно-поликлинического звена.

«Эргашев подчеркнул, что только дополнительного развёртывания госпитальных коек недостаточно — необходимо повысить оборачиваемость коек. Уже пересмотрен тариф ОМС для лечения пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии. Теперь выписка таких пациентов возможна при достижении стабильного удовлетворительного состояния пациента, не дожидаясь истечения сроков лечения по тарифу (по тарифу срок составляет 41 день)», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор Петербурга также поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в средне-тяжёлом состоянии.

Одновременно предпринимаются меры по усилению первичного звена здравоохранения, на уровне которого должна оказываться помощь заболевшим коронавирусной инфекцией в легкой форме. Сейчас в Петербурге на амбулаторном лечении находятся более 42 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из федерального бюджета городу дополнительно выделены 203 миллиона для обеспечения их бесплатными лекарствами.

«Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге растет — еженедельный прирост заболеваемости составил 50%, а количество госпитализированных за неделю возросло на 8,5%. В этих условиях нам необходимо повысить оборачиваемость госпитальных коек и обеспечить эффективную работу поликлиник», — отметил Эргашев, чьи слова приводятся в сообщении.

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Ранее глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге в настоящее время для пациентов с COVID-19 и пневмонией развёрнуто 10 846 коек, из них свободными остаются 9,9%.