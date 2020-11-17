В Лодейном Поле маленький ребенок оказался заперт один в квартире

Вечером 16 ноября в экстренную службу поступило сообщение о захлопнувшейся двери в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Лодейном Поле.

Ситуация усугублялась тем, что в квартире без присмотра остался полуторагодовалый ребенок. На место прибыли спасатели, которые под присмотром полиции вскрыли входную дверь. По предварительным данным, помощь врачей ребенку не понадобилась.