В Лодейном Поле маленький ребенок оказался заперт один в квартире

Вечером 16 ноября в экстренную службу поступило сообщение о захлопнувшейся двери в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Лодейном Поле.
Ситуация усугублялась тем, что в квартире без присмотра остался полуторагодовалый ребенок. На место прибыли спасатели, которые под присмотром полиции вскрыли входную дверь. По предварительным данным, помощь врачей ребенку не понадобилась.
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07.11.2020 332