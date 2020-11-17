В Лодейном Поле маленький ребенок оказался заперт один в квартире

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 16 ноября в экстренную службу поступило сообщение о захлопнувшейся двери в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Лодейном Поле. 

Ситуация усугублялась тем, что в квартире без присмотра остался полуторагодовалый ребенок. На место прибыли спасатели, которые под присмотром полиции вскрыли входную дверь. По предварительным данным, помощь врачей ребенку не понадобилась.

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07.11.2020 332
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