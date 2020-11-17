По подсчетам экспертов, 56 % отелей Ленинградской области готовы предложить своим посетителям спа-центр, баню и прочие подобные услуги.

Эксперты назвали регионы, в которых больше всего отелей с оздоровительными и спа-услугами. Об этом пишет OneTwoTrip.

Лидером рейтинга стала Республика Алтай, где в 57 % гостиниц постояльцы могут расслабиться в сауне, бане или провести время в спа-центре. Не сильно отстала и Ленинградская область, где подобные услуги предусмотрены в 56 % отелей. На третьем месте расположилась Адыгея — там наличием спа-услуг может похвастаться 44 % гостиниц.