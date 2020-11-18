Полицейский в Коми застрелил опасного медведя, державшего в страхе село

Полицейский в Коми застрелил опасного медведя, который держал в страхе село Петрунь Интинского района, сообщает республиканское МВД.

Жители села Петрунь пожаловались в полицию, что к ним приходит медведь, забредая даже в центр населённого пункта, и утаскивает собак. Вечером жители села боялись выходить из дома. Многие переживали за детей, которые возвращаются из школы.

«Медведь чувствовал себя вольготно: заходил на участки жителей, живущих на окраине и в центре, умело обходил и переворачивал капканы, расставленные охотниками, и продолжал задирать собак», — говорится в сообщении.

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Вместе с работниками администрации села и местными охотниками правоохранители почти неделю выслеживали медведя. Помощник участкового ОМВД по Инте Евгений Шуваев застрелил опасного зверя.