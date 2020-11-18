СПбГУ попал в топ-100 лучших программ Executive MBA в рейтинге Financial Times

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) впервые попал в международный рейтинг газеты Financial Times с программой Executive MBA, заняв 93 место в общем рейтинге и 48 месте в европейском.

На базе Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), созданной по поручению президента России, работает Executive MBA. Это международная образовательная программа для топ-менеджеров и собственников бизнеса с опытом управленческой деятельности, систематизирующая передовой управленческий опыт.

Рейтинги газеты Financial Times – один из котирующихся во всем мире знаков качества программы Executive MBA. Попадание в это рейтинг равносильно общемировому признанию качества образования.