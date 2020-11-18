В Совфеде одобрили повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей

В Совете Федерации 18 ноября одобрили закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на ежегодные доходы свыше 5 млн рублей.

Благодаря увеличению налоговой нагрузки в федеральный бюджет в 2021 году поступят 60 млрд рублей, в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей.

Средства заложены в бюджет по программе «Развитие здравоохранения». Их рассматривают как дополнительный источник финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

К доходам, не облагающимся повышенным НДФЛ, относятся все виды социальных пособий (пенсии, стипендии, пособия по безработице, по беременности и родам), компенсации от государства и полученное по наследству.