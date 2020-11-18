Австралийские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у детей, которые прежде никогда не заражались инфекцией.

Ученые Университета Мельбурна заявили о нетипичных случаях коронавируса. Так, антитела к инфекции обнаружились у детей, прежде никогда не болевших COVID-19. Об этом пишет «Nation news».

Отмечается, что тесты на коронавирус сдали как взрослые, так и дети. Тесты родителей этих детей оказались положительными, но это никак не сказалось на самочувствии малышей — те были полностью здоровы. После проверки выяснилось, что у многих ребят уже имелся иммунитет к заболеванию.