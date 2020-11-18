Водоканал Кировского района допустил попадание канализации в реку Святка

Жители города Отрадное пожаловались в Росприроднадзор на ненадлежащую эксплуатацию канализационной насосной станции.
В ходе проверки установлено, что канализационные стоки могут переливаться через канализационный колодец, поступая в реку Святка. Свидетельство этому – характерный канализационный запах и подтеки.
Представление об устранении нарушений будет вручено представителям МУП «Водоканал Кировского района Ленинградской области» 23 ноября 2020 года. В документе указаны конкретные сроки исполнения работ.
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20.10.2020 235