Водоканал Кировского района допустил попадание канализации в реку Святка

Автор: Сергей Агутин
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Жители города Отрадное пожаловались в Росприроднадзор на ненадлежащую эксплуатацию канализационной насосной станции.

канализации в реку Святка
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

В ходе проверки установлено, что канализационные стоки могут переливаться через канализационный колодец, поступая в реку Святка. Свидетельство этому – характерный канализационный запах и подтеки.

Представление об устранении нарушений будет вручено представителям МУП «Водоканал Кировского района Ленинградской области» 23 ноября 2020 года. В документе указаны конкретные сроки исполнения работ.

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20.10.2020 235
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