Жители Кировского района остались без света вечером в среду

Подача электричества была восстановлена в короткие сроки.

По информации пресс-службы «Россети Ленэнерго», жители Кировского района пережили блэкаут вечером 18 ноября. Отмечается, что обесточены, оказались несколько домов по Краснопутиловской улице.

В компании сообщили, что в отключении света может быть виновата смежная генерирующая компания. Свет в домах был восстановлен с 21:25 по резервной схеме.