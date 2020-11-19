Жители Кировского района остались без света вечером в среду

Подача электричества была восстановлена в короткие сроки.
По информации пресс-службы «Россети Ленэнерго», жители Кировского района пережили блэкаут вечером 18 ноября. Отмечается, что обесточены, оказались несколько домов по Краснопутиловской улице.
В компании сообщили, что в отключении света может быть виновата смежная генерирующая компания. Свет в домах был восстановлен с 21:25 по резервной схеме.
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