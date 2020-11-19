Рекордно высокая температура ожидается в Санкт-Петербурге в четверг – Гидрометцентр

Рекордно высокая дневная температура, когда воздух может прогреться до 11 градусов, ожидается в Санкт-Петербурге в четверг, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Девятнадцатого ноября… высока вероятность перекрытия исторического максимума для этого дня (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1978 году и составил +9 градусов)… По прогнозу синоптиков, температура воздуха ожидается +9…11 градусов», — говорится в сообщении.

Как уточняет гидрометцентр, потепление связано с завершением прохождения в Санкт-Петербурге активного атмосферного фронта.

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Температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду вечером составляет около 7,5 градуса тепла, скорость южного ветра — 3-5 метров в секунду.