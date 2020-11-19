Более 9 тыс медиков в Санкт-Петербурге, заразившихся COVID-19, получили выплаты

Более девяти тысяч медработников в Санкт-Петербурге, заразившихся COVID-19 на работе, уже получили выплаты из городского бюджета, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 9070 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 30 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Выплаты медработникам производятся по результатам работы комиссий. Отмечается, что в 85% случаев заявления рассматриваются положительно. Для разрешения спорных ситуаций в комитете по социальной политике Петербурга создана комиссия для обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать медицину Петербурга в это сложное время. Понимаем, врачи устали, но они продолжают честно выполнять свою работу. И мы стараемся по достоинству ее оплачивать», — сказал Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что кроме региональных мер поддержки, в соответствии с Указом президента России от 06.05.2020 № 313, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты. Выплаты проводятся Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования. Страховые выплаты уже получили 8288 медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 25 скончавшихся медицинских работников.

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Также за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, по постановлению №415 правительства России выплаты получили 44 959 медработников. Общая сумма выплат составила 4,5 миллиарда рублей. По постановлению правительства России № 484 произведены выплаты 26 387 медицинским работникам на общую сумму 7,4 миллиарда рублей.