Температурный рекорд 1978 г побит в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся почти до 11 градусов

Температурный рекорд 1978 года побит в Санкт-Петербурге в ночь на четверг, когда воздух прогрелся почти до 11 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Уже в 3 часа ночи в Санкт-Петербурге обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября. Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил специалист, в четверг синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклонического вихря.

«Это станет причиной облачной погоды, пройдут небольшие дожди», — уточнил Леус.

По его прогнозам, дневная температура воздуха может достичь 12 градусов тепла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Санкт-Петербурге +10,3 градуса. Скорость юго-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду.