Нейрофизиолог: мат облегчает боль, но применять его следует в малых дозах

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на нейрофизиолога Александра Будика. Центральная нервная система воспринимает мат как агрессию и приводит организм в состояние стресса.

«Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли», – рассказывает Александр Будик

Система работает и с использованием ненормативной лексики. Когда человек применяет такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Организм может перетерпеть более интенсивную боль.

Однако систематически стимулировать себя с помощью мата опасно. Когда организм находится в состоянии постоянного стресса, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы.