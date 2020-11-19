Ученые назвали самый быстрый способ избавиться от жира на животе

Висцеральный жир находится в брюшной полости и обволакивает внутренние органы, за счет чего растет живот.
Его накапливание способствует развитию метаболических нарушений и диабета. По данным спикеров издания Express, самый быстрый способ уменьшить объем висцеральный жир на животе – сократить в рационе углеводы, сахар и содержащие его продукты.
Эксперты считают такой метод похудения эффективнее диет с низким содержанием жиров.
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