Ученые назвали самый быстрый способ избавиться от жира на животе

Висцеральный жир находится в брюшной полости и обволакивает внутренние органы, за счет чего растет живот.

Его накапливание способствует развитию метаболических нарушений и диабета. По данным спикеров издания Express, самый быстрый способ уменьшить объем висцеральный жир на животе – сократить в рационе углеводы, сахар и содержащие его продукты.

Эксперты считают такой метод похудения эффективнее диет с низким содержанием жиров.