Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом рыбное хозяйство в Гатчинском районе.

В четверг, 19 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил рыбное хозяйство «Акваферма» в деревне Тяглино в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом пишет «4Channel».

Фермерское хозяйство разводит осетровые породы рыбы. Сейчас оно приступает к новому инвестпроекту — собирается построить вторую очередь производственных мощностей, чтобы производить до 50 тонн рыбы в год.

Во время экскурсии фермер поблагодарил губернатора за поддержку, добавив, что рыба выращивается без антибиотиков.