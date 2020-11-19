Лжесотрудник банка украл 350 тысяч у 76-летнего жителя Парнаса

В полицию Всеволожского района 18 ноября обратился 76-летний житель петербургского микрорайона Парнас. Лжесотрудник банка украл у него около 350 тысяч рублей.

Пострадавшему на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудником службы безопасности «Альфа-банка». Она рассказала пенсионеру, что на его счету якобы зафиксирована попытка кражи денежных средств.

Мошенница убедила пожилого мужчину установить приложение, позволяющую управлять мобильным устройством удаленно. После этого со счета списали почти 350 тысяч рублей.