«Аэропарк» продолжают благоустраивать благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе.

В Гатчине завершили очередной этап благоустройства «Аэропарка». Сегодня Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приехал на скейт-парк, которые открыли в августе этого года. Площадка подойдет для экстремальных видов спорта, где могут отдохнуть как любители, так и профессиональные скейтеры.

Скейт-парк может похвастаться стилизованной под взлетную полосу подстветкой и рампами разного уровня. Дорожки и озеленение понравились губернатору.

«Хорошее место, видно, что нравится жителям в любую погоду. Проект по благоустройству «Аэропарка» стал одним из победителей конкурса Минстроя. В 2020 году в этом конкурсе победили уже 5 проектов из Ленинградской области», — сказал Александр Дрозденко.

Именно победа во Всероссийском конкурсе обеспечила благоустройство «Аэропарка». Дрозденко пообещал новые пространства в Сясьстрое, Новой Ладоге, Ивангороде, Киришах и Волхове.