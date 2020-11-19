Отмену транспортного налога во время COVID-19 назвали оправданной мерой

Как сообщают «Невские Новости», во время COVID-19 из-за удаленной работы петербуржцы перестали пользоваться автомобилями. Экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил редакции, что освободить горожан от уплаты налога на период пандемии было бы абсолютно оправданно.
По его мнению, действительно необходима корректировка налогового законодательства в части транспортного налога.
Он отметил, что Госдума РФ, которая рассматривает поправки в налоговый кодекс и другие законы, связанные с этими налогами, должна принять принципиальное решение, которое затем может поступить в Совет Федерации. При их одобрении документ отправляется на подпись президенту.
Для того, чтобы предложение по транспортному налогу попало на рассмотрение, необходима российская общественная инициатива. Например, создание на официальном портале, куда можно попасть через портал Госуслуги, соответствующей петиции.