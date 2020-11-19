Отмену транспортного налога во время COVID-19 назвали оправданной мерой

Как сообщают «Невские Новости», во время COVID-19 из-за удаленной работы петербуржцы перестали пользоваться автомобилями. Экономический аналитик Владимир Соловейчик заявил редакции, что освободить горожан от уплаты налога на период пандемии было бы абсолютно оправданно.

«Мы видим, что люди сейчас реже пользуются автомобильным транспортом. А из-за антиковидных ограничений у людей существенно сократились доходы — это видно и по количеству автомобилей на дорогах, и даже у себя во дворах, где в рабочее время припарковано больше машин, чем обычно», – рассказал эксперт

По его мнению, действительно необходима корректировка налогового законодательства в части транспортного налога.

«Граждане и так очень сильно пострадали из-за ограничений. Им стоит пойти навстречу», – сказал Соловейчик

Он отметил, что Госдума РФ, которая рассматривает поправки в налоговый кодекс и другие законы, связанные с этими налогами, должна принять принципиальное решение, которое затем может поступить в Совет Федерации. При их одобрении документ отправляется на подпись президенту.

«Все налоговые льготы, по весне связанные с первой волной антиковидных ограничений, принимались именно так», – объяснил политик

Для того, чтобы предложение по транспортному налогу попало на рассмотрение, необходима российская общественная инициатива. Например, создание на официальном портале, куда можно попасть через портал Госуслуги, соответствующей петиции.