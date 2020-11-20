Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки

Сильный ветер в четверг повалил 10 деревьев, а также светофоры и дорожные знаки в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского ГУМЧС.

Синоптики прогнозировали в четверг вечером в Санкт-Петербурге усиление юго-западного ветра порывами до 27 метров в секунду.

«По данным на 20.00 по прохождению неблагоприятных явлений в Санкт-Петербурге: пожарно-спасательными подразделениями совершён 41 выезд (10 — падение деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закреплённых конструкций)», — сообщили в ведомстве.