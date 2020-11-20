Цыгане спаивали жителя Колпино, пытаясь завладеть его недвижимостью

Сотрудники полиции освободили 54-летнего жителя Колпино из квартиры в Новгородской области, где трое цыган спаивали его и требовали подписать документы о продаже недвижимости.

О пропаже мужчины сообщила его 76-летняя мать. Задержаны трое цыган в возрасте 31 года, 30 и 35 лет. Установлено, что задержанные вошли в доверие к жителю Колпино, поили его алкоголем, затем увезли в Новгородскую область и заставляли подписать документы на продажу комнаты в коммунальной квартире.

Взамен петербуржцу предлагали комнату недалеко от Новгорода и небольшую сумму денег. При этом к потерпевшему силу не приняли, только отобрали паспорт. По версии следствия, задержанные могут быть причастны к другим подобным преступлениям.