Грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» вышло на ходовые испытания в Ладожское озеро

Грузопассажирское судно проекта PV22 «Адмирал Невельской» вышло на ходовые испытания в Ладожское озеро, сообщает пресс-служба Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию).

«Девятнадцатого ноября на Невском судостроительно-судоремонтном заводе начались ходовые испытания грузопассажирского парома проекта PV22 «Адмирал Невельской». Испытания будут проходить в Ладожском озере», – говорится в сообщении.

В настоящее время на заводе ведётся строительство двух грузопассажирских судов PV22 в рамках контракта с АО «Сахалинлизингфлот» для Сахалинской области, которые будут работать на маршруте «Сахалин – Курилы».

Строительство новых судов проекта PV22 позволит улучшить транспортное сообщение между Курильскими островами, а также Сахалином и Курилами. С использованием паромов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки круглогодично.

Суда проекта PV22 предназначены для перевозки 146 пассажиров, транспортировки генеральных грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке (объем трюма – до 895 кубометров), перевозки 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.

Вам будет интересно Для рыболовного предприятия из Усть-Луги построят судно за 262 млн рублей На судостроительной верфи в Калининградской области 16 сентября заложен рыболовный траулер для СПК «Петротрал 2» из Усть-Луге Кингисеппского района. Предприятие «Петротрал... 16.09.2020 329

Длина грузопассажирского судна проекта PV22 — 75 метров, ширина – 15,5 метра, скорость – 14 узлов, экипаж – до 28 человек.