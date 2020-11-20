Грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» вышло на ходовые испытания в Ладожское озеро

Грузопассажирское судно проекта PV22 «Адмирал Невельской» вышло на ходовые испытания в Ладожское озеро, сообщает пресс-служба Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию).
В настоящее время на заводе ведётся строительство двух грузопассажирских судов PV22 в рамках контракта с АО «Сахалинлизингфлот» для Сахалинской области, которые будут работать на маршруте «Сахалин – Курилы».
Строительство новых судов проекта PV22 позволит улучшить транспортное сообщение между Курильскими островами, а также Сахалином и Курилами. С использованием паромов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки круглогодично.
Суда проекта PV22 предназначены для перевозки 146 пассажиров, транспортировки генеральных грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке (объем трюма – до 895 кубометров), перевозки 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.
Длина грузопассажирского судна проекта PV22 — 75 метров, ширина – 15,5 метра, скорость – 14 узлов, экипаж – до 28 человек.