В Петербурге кондуктор заступился за 60-летнюю коллегу и выстрелил из «травмата» в буйного пассажира

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел 19 ноября в трамвае № 25 на Бухарестской улице в Петербурге.

По предварительным данным, пассажир, находящийся в нетрезвом состоянии, отказался платить за проезд и на повышенных тонах разговаривал с 60-летней женщиной-кондуктором. В этот момент была пересменка и в вагон зашел ее 36-летний коллега. Он и заступился за женщину. Но словесная перепалка переросла в драку и мужчина выстрелил из “травмата” в буйного пассажира, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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