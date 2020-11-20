В Выборге активно реализуется акция «МыВместе»

К Общероссийской акции «МыВместе» присоединилось больше 120 волонтеров из Выборгского района.

Силами добровольцев за последние 8 месяцев более трехсот нуждающихся семей получили помощь в виде лекарств, продуктов, средств гигиены и индивидуальной защиты. Акция была инициирована из последствий коронавирусной инфекции. Большое количество людей оказалось в трудной жизненной ситуации.

Заявку на помощь могут оставить жители старшего возраста (65+), граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также их родственники по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (81378) 2-21-75 и региональной «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.