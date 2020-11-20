Астероид за $17,4 млрд приближается к Земле

По данным НАСА, к планете Земля приближается астероид 153201 (2000 WO107). Его размер превышает 800 метров.

Несмотря на то, что астероид классифицируется как потенциально опасный, его траектория движения пролегает далеко от планеты Земля. Расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны.

В НАСА также располагают сведениями о том, что общая стоимость полезных ископаемых (никель, железо и кобальт) на 2000 WO107 превышает $17 млрд.