По оценке регионального Комздрава, больницы могут увеличить число коек до трех тысяч.

Резерв коек для пациентов с COVID-19 в Ленобрасти успешно сохраняется на уровне 30-35%. Об этом заявил председатель Комздрава Сергей Вылегжанин. Во время штаба по нераспространению коронавируса он отметил, что в больницах региона есть 2327 коек. При необходимости их могут увеличить до трех тысяч.

Для резерва могут привлечь Сланцевскую, Токсовскую, Тосненскую, Бокситогорскую и Сиверскую больницы. На данный момент медучреждения работают по принципу зонирования, как у светофора, с желтыми и красными зонами.