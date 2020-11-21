Патриарх Кирилл попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и попросил поддержать его предложения по развитию этого духовного центра.

«У меня несколько просьб – обратить внимание на состояние Александро-Невской лавы. Давно там не производилось ремонтов. В том числе, в непростом состоянии находится Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что 10 лет я был ректором академии (которая находится с лаврой – ред.)», — сказал патриарх Кирилл на встрече с президентом, трансляция которой велась на канале «Россия 24».

Он передал президенту документы, касающиеся развития Санкт-Петербургской духовной академии «как очень значительного интеллектуального центра Русской православной церкви».

«Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви», — подытожил предстоятель Русской церкви.

Также патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году празднуется 800-летний юбилей со дня рождения святого князя Александра Невского.

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В свою очередь президент Путин заявил, что внимательно посмотрит предложения, представленные патриархом.