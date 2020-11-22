Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыли из-за предупреждения о сильном ветре, сообщает городской комитет по благоустройству.

«В связи с предупреждением МЧС о сильном ветре для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть сады и скверы в центре Санкт-Петербурга. Согласно прогнозу синоптиков, порывы юго-западного ветра в воскресенье могут достигать 20 метров секунду», — говорится в сообщении.

В частности, для посетителей закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Садово-парковые и дорожные предприятия ведут мониторинг и готовы оперативно устранять последствия непогоды.

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Комитет по благоустройству рекомендует петербуржцам и гостям города быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения парков, садов и скверов.