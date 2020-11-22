Билеты на оперы с участием Анны Нетребко и Пласидо Доминго в Мариинке будут именными

Мариинский театр сообщил, что из-за повышенного спроса ввёл именные билеты на декабрьские выступления оперных звёзд Анны Нетребко и Пласидо Доминго.
Ранее сообщалось, что Нетребко выступит в опере «Евгений Онегин» 7 декабря, и это будет ее петербургский дебют в партии Татьяны. Пласидо Доминго 10 декабря исполнит оперу Джузеппе Верди «Набукко».
Как уточняет Мариинка, также именные билеты продаются на оперу «Трубадур» 29 ноября, где в главных партиях, помимо Нетребко, заняты Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов и Владислав Сулимский.
Согласно информации на сайте театра, стоимость билета на «Трубадура» – от 16 тысяч до 20 тысяч рублей, на «Евгения Онегина» — 30 тысяч рублей, на «Набукко» – от 12,5 тысяч до 13,75 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге с 1 декабря заполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.