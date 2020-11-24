Видео: в детском саду в Елизаветино открыли оздоровительную «соляную пещеру»

Спелеокамера открылась в детском саду № 55 комбинированного вида в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области.

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Это комната, пол, стены и потолок которой покрыты соляными блоками. В помещении постоянно распыляется солевой раствор, мельчайшие частицы которого и оказывают терапевтический эффект.

Назначение спелеокамеры – укрепление иммунитета и предотвращение простуды. Это приятный и интересный способ помощи детям с хроническими болезнями ЛОР-органов и аллергикам.