38-летний мужчина взял в заложники шестерых детей. Он держит их в квартире в Колпино. Спецслужбы готовятся штурмовать жилье.

В городе Колпино в Ленинградской области пьяный мужчина взял в заложники шестерых детей. Он заперся с ними в квартире и теперь размахивает топором из окна, угрожая всех убить.

Правоохранителям удалось установить личность захватчика — им оказался родной отец детей, 38-летний Денис Б. Самому младшему из них три года, старшему — 15 лет. Полицию вызвала жена злоумышленника — мужчина не пустил ее в квартиру.

По одной из версий, причиной конфликта стала измена супруги. Также известно, что ранее Денис Б. был подвержен алкоголизму, потом бросил пить и начал сидеть на антидепрессантах, однако недавно вновь сорвался. Он состоит на учете в ПНД.