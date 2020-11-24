Власти Ленобласти планируют создать экологическую милицию, которая решит проблему незаконного сброса мусора.

В Ленинградской области может появиться экологическая милиция. Ее планируют создать на базе Комитета государственного экологического надзора, пишет «78.ru».

Как пояснил губернатор региона Александр Дрозденко, это будут обученные люди, которые займутся проблемой незаконного сброса мусора — они будут ездить на специальном транспорте и ловить нарушителей. Также сотрудники экологической милиции будут поощрять граждан, сообщивших им о нарушениях.