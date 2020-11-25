Прокуратура проверит работу ответственных госслужащих после захвата детей в Санкт-Петербурге

Прокуратура проверит работу сотрудников системы профилактики после захвата детей в заложники в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников. Следствие возбудило дело по статье «Незаконное лишение свободы».

«Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Колпинского района Игорь Ивкин лично участвовал в переговорах со злоумышленником и убедил отпустить детей.