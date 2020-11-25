Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 25 ноября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 60,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,4 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 41,4 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 9 222 216 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 6 121 449 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 12 955 007 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 25 ноября, число заразившихся коронавирусом составляло 2 138 828 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.