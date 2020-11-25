Более миллиарда рублей потратили петербуржцы на тесты по COVID-19

Как сообщают «Невские Новости», в Петербурге рекордными темпами растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки положительные результаты теста получил 3 421 петербуржец.

Те, у кого нет направления на бесплатное тестирование и кто решил провериться самостоятельно, обращаются в частные клиники. Однако удовольствие это не из дешевых.

Редакция выяснила, какую сумму петербуржцы потратили за полгода, когда делали платные тесты в частных клиниках.

Когда можно бесплатно?

Бесплатно лабораторная диагностика на COVID-19 положена в первую очередь тем, кто имеет направление от лечащего врача. Обследование граждан по желанию на данный момент не является страховым случаем и потому не может быть оплачено за счет ОМС. C 2021 года тесты собираются включить в полис.

Врач принимает решение исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза. Если у пациента, по его мнению, классическая ангина или гайморит, нет повышенной температуры, других симптомов, характерных для COVID-19, и не было контакта с больными коронавирусной инфекцией, то тест, скорее всего, не назначат.

Выдавая направления на ПЦР-анализ, врачи отдают приоритет трем группам риска. Первая — вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с больными и имеющие симптомы, а также медицинские работники. Вторая — граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ и медицинские работники, имеющие риск инфицирования, но без симптомов. На третьем месте дети, находящиеся в организованных коллективах, в которых выявили три и более случаев КОВИД.

Потому тем, кто заподозрил у себя коронавирус без «уважительных» причин или тем, кто хочет узнать результат побыстрее, приходится обращаться в платные клиники. Сегодня такие услуги предоставляют несколько лабораторий. Среди них, например, «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест».

Плата за скорость

Лабораторная служба «Хеликс» с 26 марта по начало ноября выполнила 800 тысяч ПЦР-тестов на КОВИД. При этом цены за это время варьировались от 600 рублей до 1400 рублей. Об этом рассказала заместитель генерального директора Дарья Горякина.

«На старте тестирования мы вышли на рынок с минимальной ценой в 600 рублей. Далее в связи с ростом цен на расходные материалы и СИЗ, необходимостью повышения ФОТ сотрудникам и инвестиций в дополнительное оборудование мы вынуждены были постепенно увеличивать цену. Последнее увеличение было в конце июля, и на данный момент цена стандартного ПЦР-исследования в „Хеликс“ составляет 1400 рублей», — сообщила она.

Помимо этого в службе есть услуга экспресс-анализа — готовность результата за сутки и возможность получения справки на 16 языках, такое удовольствие стоит 2300 рублей. Отмечается, что взятие биоматериала или вызов курьера, если клиент решит воспользоваться сервисом бесконтактного тестирования Сдайнакоронавирус.рф, оплачивается отдельно. Он составляет 300 и 500 рублей.

Учитывая разную стоимость на тесты, получается, что с марта по ноябрь горожане потратили в «Хеликсе» в среднем около 800 миллионов рублей

За тестирование платят молодые

В лаборатории «Гемотест» тестирование на наличие коронавируса в организме начали проводить в мае 2020 года. За эти несколько месяцев медики смогли взять анализ 84 664 раза, не считая тестов на антитела.

Так, в начале тестирования ПЦР-мазок обходился горожанам в 1700 рублей, уже через неделю стоимость понизили до 900 рублей, затем вновь повысили до 1200. В июне для того чтобы сдать анализ, необходимо было выложить 1320 рублей, в конце июля стоимость снизили до 1300 рублей. На сегодняшний день цена сохранилась, однако срочный тест с результатом в этот же день можно сделать за 1750 рублей.

Мы брали среднюю цену на тестирование. По приблизительным подсчетам, горожане спустили в «Гемотесте» более 108 миллионов 708 тысяч рублей.

Большая часть сдавших анализ — люди в возрасте от 26 до 35 лет. Судя по данным предоставленной статистики, таких насчитывается около 30 %. Далее идут те, кому до 45 лет, их 26 %. Примерно 16 % сдававших мазок не более 55 лет, около 11 % сдавших анализ от 18 до 25 лет. В группу до 65 вошли 10 % пациентов, старше 65 лет анализ на КОВИД прошли около 3 % клиентов.

От чего зависит цена?

В медицинской компании «Инвитро» заявили, что ПЦР-тестирование в Петербурге запустили лишь в начале ноября. Поэтому данных о количестве сдавших анализ фирма предоставить не может. Однако с мая по октябрь врачи клиники сделали более 300 тыс. тестов на антитела к КОВИД. В настоящее время тесты на антитела в лаборатории стоят 800 рублей по отдельности G или M и 1500 за комплексную диагностику.

Отмечается, что цена на тест менялась пропорционально стоимости реагентов для их исполнения. Во всех трех клиниках заявили, что цена на тест складывается также из стоимости расходных материалов на взятие биоматериала пациента, работы лабораторного персонала, стоимости средств индивидуальной защиты для персонала, амортизации лабораторного оборудования, фонда оплаты труда (самая большая статья затрат), логистики, налогов, затрат на аренду.

Так как «Инвитро» не предоставила нам статистику по проведенным тестам, эти данные не включены в наши подсчеты.

Таким образом, по приблизительным подсчетам, горожане потратили на тестирование около миллиарда рублей, а возможно и более, ведь мы посчитали данные лишь нескольких крупнейших лабораторий.

В комздраве недавно рассказали об одной из причин, почему некоторым петербуржцам отказывают в проведении бесплатного теста на коронавирус. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана объяснил, что люди, находящиеся в контакте с КОВИД-больными, автоматически должны отсидеть двухнедельный карантин, а уже после у них берут тест, если проявятся признаки ОРВИ или коронавируса. Если же признаков нет, то контактного человека просто выписывают без теста.