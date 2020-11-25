Обвиняемый заявил, что деньги на самом деле принадлежат вдове криминального авторитета.

У наркоторговца Максима Понеделко появился шанс вернуть 150 миллионов рублей, которые конфисковали в пользу государства. Обвиняемый утверждает, что эти деньги принадлежали вдове Артура Кжижевича — авторитета в преступном мире, который умер в 2007 году.

Санкт-Петербургский горсуд посчитал, что судьбу крупной суммы нужно вновь определить в райсуде. Ранее у Понеделко конфисковали наличность в 150 миллионов рублей в 2017 году. Наркоторговец заключил сделку со следствием. Добившись госзащиты, он получил всего 5 лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».