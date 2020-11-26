Деньги и украшения на 9,5 млн руб похитили из частного дома в Санкт-Петербурге

Полицейские проводят проверку после хищения денег и украшений из дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на сумму около 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«25 ноября в 22.59 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что из частного дома мужчины по улице Беличьей в поселке Александровская совершена кража. Точная сумма материального ущерба — 9 миллионов 565 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, неизвестные взломали замок входной двери и забрали 5 тысяч евро, а также ювелирные изделия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно У пенсионерки из Перово украли 85 тысяч рублей с помощью пальто В полицию Выборгского района 24 ноября обратилась 67-летняя жительница поселка Перово. У нее украли 85 тысяч рублей с банковского счета. Еще... 25.11.2020 121

Как сообщают местные СМИ, жертвой воров стал основатель крупной охранной компании «АН-Секьюрити» Евгений Климов.