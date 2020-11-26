Работники «Теплосети Сосново» остались без зарплаты – предприятие должно 900 тыс. рублей

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, 34 работника теплоснабжающей организации МУП «Теплосеть Сосново» в Приозерском районе остались без зарплаты за октябрь.

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Совокупный долг предприятия перед своими сотрудниками превысил 900 тысяч рублей. Надзорное ведомство инициировало проверку, в которой принимают участие и сотрудники правоохранительных органов. Ситуация на контроле у городского прокурора.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Подпорожья отработает 120 часов за долги по алиментам. А затем все равно ему придется выплатить долг.