В Санкт-Петербурге приняли концепцию научно-технологического развития города. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в ней должна быть предусмотрена агломерация с Ленобластью.

В четверг, 26 ноября, в Санкт-Петербурге в ходе заседание научно-технического совета при губернаторе Александре Беглове приняли концепцию научно-технологического развития города до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

При этом сам Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург и Ленинградская область не могут развиваться по отдельности — им необходимо объединиться.

«Целые города выросли на границе Петербурга. Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом», — высказался градоначальник.